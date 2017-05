Partij voor de Dieren Brabant wil regels voor houtoogst tijdens broedseizoen

Staatsbosbeheer is onlangs gestart met omvangrijke houtoogst in boswachterij de Pan in Bladel. De Partij voor de Dieren vraagt aan het college om in te grijpen en de kapwerkzaamheden per direct stop te laten zetten. Ook vraagt de partij of er überhaupt toezicht of controle is bij dergelijke grootschalige bomenkap.