Passagiers Wizz Air-vlucht naar Eindhoven stranden in Tuzla

Zaterdag 19 augustus zou vlucht W6 4289 om 11.45 uur vertrekken naar Eindhoven Airport, maar die vlieger ging niet op. De vlucht werd op het allerlaatste moment geannuleerd. De passagiers moesten het toestel verlaten en hebben urenlang in de terminal moeten wachten op uitsluitsel.

Omboeken

Van de Hongaarse vliegmaatschappij kregen zij uiteindelijk het aanbod om hun vlucht gratis om te boeken. Maar volgens Chris de Zeeuw uit Eindhoven, een van de inzittenden, zijn alle vluchten naar Eindhoven tot 29 augustus volgeboekt. ,,Zelfs voor omliggende vliegvelden als Dortmund en Keulen was niets meer te krijgen." De Zeeuw zelf heeft een optie om eind deze week naar Frankfurt te vliegen. ,,Een andere optie is een bus vanuit Sarajevo te nemen. Die doet er zo'n dertig uur over."

Volgens de Eindhovenaar, die met zijn vriendin een filmfestival in Sarajevo had bezocht, ontstond er hevige commotie in de vertrekhal, toen na bijna drie uur duidelijk werd dat er geen vervangend toestel beschikbaar was. ,,Op dat moment sloeg de stemming, die tot dan toe nog vrij rustig was, om. Er ontstond enorm geschreeuw en er werd geduwd en getrokken."

Het personeel van Wizzair schitterde die middag door afwezigheid, aldus De Zeeuw. Ook de organisatie op het vliegveld liet sterk te wensen over, zegt hij. ,,Met zoveel mensen -baby's, gezinnen, kinderen en ouderen- in een kleine ruimte en een temperatuur van 37 graden buiten werd het al snel snikheet." Ook was er geen eten of drinken meer te krijgen, aldus De Zeeuw. De enige winkel op het vliegveld had direct na het gepland vertrek van vlucht W6 4289 zijn deuren gesloten.

Document

Via medewerkers van de Bosnische luchthaven hebben de gedupeerde reizigers uiteindelijk een document laten opstellen, met ondertekening dat de vlucht was geannuleerd wegens technische problemen. ,,Want het was wel duidelijk dat we in Tuzla Airport op Wizz Air niet hoefden te rekenen", aldus De Zeeuw. Aanvankelijk werd in de terminal nog omgeroepen dat de vlucht was geannuleerd vanwege het 'slechte weer'. ,,Al met al is het schrikbarend hoe slecht de organisatie en informatieverstrekking in elkaar zat."

Wizz Air laat in een reactie weten dat ze de annulering van de vlucht en het ongemak voor de 118 inzittenden betreurt. 'Overeenkomstig het beleid van de vliegmaatschappij hebben de passagiers teruggaaf van de ticketkosten aangeboden gekregen of vervangende vluchten.' Kosten die voortvloeien uit het gedwongen langer verblijf in Bosnië, zoals vervoer, hotelovernachtingen en maaltijden zullen eveneens worden vergoed, belooft Wizz Air.

Volgens de luchtvaartmaatschappij was de annulering noodzakelijk, nadat het toestel tijdens de voorlaatste vlucht met een of meer vogels in aanraking was gekomen. ,,Wizz biedt haar verontschuldigingen aan aan alle klanten voor het veroorzaakte ongemak, maar de veiligheid van onze bemanning en de passagiers is prioriteit nummer één."

Volledig scherm Passagiers van vlucht W6 4289 in de vertrekhal van Tuzla Airport. © Chris de Zeeuw