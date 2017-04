Paus Franciscus geeft nagellakheld Tijn zegen

Down in Town: 'Zij maken de maatschappij compleet'

10:55 OOSTERHOUT - Mensen met een verstandelijke beperking zoveel mogelijk mee laten draaien in de maatschappij. Dat is de missie van Down in Town, een Oosterhouts evenement dat vanaf 23 april vier weken lang uitpakt met films, voorstellingen, lezingen, praatcafés, informatiemarkten en exposities. Op de openingsdag speelt de Jostiband in de Basiliek.