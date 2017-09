Peuter aangereden op Tongelrestraat in Eindhoven, trauma-arts springt te hulp

Deskundigen over verplicht water: 'School moet zich bescheiden opstellen'

1 september TILBURG – Bepalen wat een kind mag eten en drinken: moet de school daar regels over opstellen, of is dat toch echt aan de ouders? Het Brabants Dagblad vroeg het aan drie deskundigen: ‘Meester Mark’ van der Werf, diëtiste Suzanne de Cock uit Tilburg en Hélène Leenders, hoofdonderzoeker bij Fontys Hogeschool Pedagogiek.