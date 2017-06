Peuter en drie volwassenen gewond bij ontploffen barbecue in Breda

Brabantse top 3 bij Holland's Got Talent: dansgroep The Fire wint

24 juni EINDHOVEN - Dansgroep The Fire uit Eindhoven heeft vrijdagavond de finale van Holland's Got Talent gewonnen. De gehele top 3 van het RTL4-programma bestond uit deelnemers uit Zuidoost-Brabant. Naast The Fire waren dat danser Daniël Stosic uit Deurne en de rockers van het Bladelse Black Swords.