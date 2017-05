Piet S. opgepakt voor liquidatie Peter van der Linde in Breda

ETTEN-LEUR - De man die woensdag is gearresteerd voor de moord op Peet van der Linde in Breda, is de 41-jarige Piet S. uit Etten-Leur. De aanhouding had plaats in de penitentiaire inrichting in Grave. Daar zit de handelaar in voorlopig hechtenis voor een witwaszaak. Politie en OM verdenken de man formeel van betrokkenheid bij het misdrijf.

Ze onderzoeken daarbij zeker het scenario dat hij opdrachtgever is. Omstandigheden wijzen erop dat S. het slachtoffer hoe dan ook in de val heeft gelokt.

De naam van Piet S. deed al meteen na de liquidatie begin januari de ronde. Hij was een goede bekende van het slachtoffer en had hem nadrukkelijk uitgenodigd voor het feest in café 't Hoekske in Breda. Ook was hij degene die met Van der Linde naar buiten was gelopen, kort voor het moment dat de Bredanaar op de Lunetstraat werd doodgeschoten.

Verdachte

Piet S. is ook een goede bekende van de vermoedelijke schutter Corné R. (43) uit Sprundel, die op 17 maart al werd aangehouden. Na de moord was de uitvoerder in een gereedstaande auto met chauffeur gevlucht. De politie kreeg R. al snel als verdachte in het vizier, mogelijk op basis van dna-materiaal dat is aangetroffen, bijvoorbeeld op kogels of in de uitgebrande vluchtwagen.

Motief

Als S. inderdaad betrokken is, blijft de grote vraag wat het motief was voor de koelbloedige afrekening in criminele stijl. Politie en OM zeggen daar niets over. S. trok in de maanden voor de moord nauw op met schietverdachte C.. Volgens bekenden zouden de twee flinke drugsgebruikers zijn en mede daardoor grote schulden hebben.

Kerstmis

Anderen geloven niet in dit scenario. Zij wijzen op de verwevenheid die er is tussen de liquidatiezaak en het grote strafonderzoek rond No Surrender-oprichter Klaas Otto uit Bergen op Zoom. Otto was een vriend van zowel Van der Linde, met wie hij vaak (auto)zaken deed, als Piet S., de vader van zijn schoondochter. De drie families hadden vorig jaar nog samen Kerstmis gevierd.

Doodsbang

Volledig scherm © ANP Aan de vriendschap is dit jaar een abrupt einde gekomen. S. maakte stiekem opnames van een door de rechter verboden ontmoeting tussen Otto en diens rechterhand en mede-verdachte Janus de V.. Daardoor moesten de twee in februari weer achter de tralies.



Daarbij verklapte S. aan de politie dat Otto bezig was om vanuit zijn cel getuigen en slachtoffers in zijn strafzaken te beïnvloeden. S. zou daar als vertrouweling van Otto zelf ook betrokken zijn geweest, onder anderen als beheerder van geldkoffers waarmee mensen omgekocht moesten worden.



Piet S. vertelde een en ander aan de politie omdat hij naar zijn zeggen doodsbang was geworden voor Otto. Na een verkeerde betaling zou die ineens geld van hem eisen.

Onzin

Volgens Otto is het verhaal onzin. Hij denkt zelfs dat zijn voormalige vertrouwensman S. een aanslag op zijn leven heeft willen plegen. Dat zou zijn gebeurd op de dag dat hij de verboden ontmoeting had bij de woonwagen van S. in Etten-Leur. Het Openbaar Ministerie op zijn beurt zei onlangs ter zitting dat het weinig geloof hecht aan het verhaal rond de niet uitgevoerde aanslag.



Verborgen geld

Opmerkelijk in het licht van beide strafzaken is dat uitgerekend de maatjes Piet S. en Corné C. in maart zijn betrapt op een poging tot inbraak bij een tante van Klaas Otto op hun woonwagenkampje in Bergen op Zoom.

Volgens de familie probeerde het koppel in te breken onder de woonwagen, amper een dag nadat Otto zelf door toedoen van S. terug in de cel zat was gezet. Het vermoeden is dat het tweetal op zoek was naar verborgen geld van Otto.

Wapenleverancier

Handelaar Piet S. is een bekende in het criminele milieu. In het dossier 26Koper, rond de roemruchte liquidatiebende uit Utrecht en omgeving, wordt hij genoemd als mogelijk leverancier van wapens. Zijn advocaat mr. Alexander Admiraal zei eerder tegen deze klant dat S. elke betrokkenheid bij de moord op zijn vriend Van der Linde ontkent en dat de beschuldigingen hem verdriet doen.