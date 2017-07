Piloot sportvliegtuigje geeft op weg naar 'Seppe' per ongeluk kapingsalarm

,,Dat signaal werd door de radars van defensie opgepikt. Vervolgens is geprobeerd om in contact met het vliegtuigje te komen. Toen dat niet lukte hebben we gelijk actie ondernomen”, zegt Inge van Megen, hoofd communicatie Defensie Helikopter Commando. “Een Apache-helikopter die in de omgeving aan het trainen was, is gestuurd om een kijkje te nemen. De Apache is voor de zekerheid nog meegevlogen naar Breda International Airport. Daar is het vliegtuigje veilig geland.“

Allert

Volgens Van Megen komt het zo’n dertig keer per jaar voor dat radiocontact met een vliegtuig niet meer mogelijk is of tijdelijk wegvalt. ,,Gelukkig is het vaak al verholpen voordat er een vliegtuig of helikopter van defensie is opgestegen. Voor ons is dit een mooie test of iedereen alert is.”