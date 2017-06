Pinksterdrukte op snelwegen begint al rond lunchtijd

Latoya (15) zag in bus de botsing aankomen en dook onder stoel

1 juni GELDROP – Een 15-jarige scholiere uit Geldrop zat voor in de bus die donderdag in alle vroegte tegen een vrachtwagen botste in Frankrijk. Latoya sliep niet en zag als een van de weinigen het ongeluk aankomen. Ze bereidde zich samen met een vriendin voor op een harde klap.