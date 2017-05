Pitbull bijt verschillende mensen op Spinveld in Breda

Leskist helpt kinderen om te gaan met dood en verlies

8:14 BREDA/OOSTERHOUT - Verdriet over de dood, een scheiding of andere vormen van verlies. De pijn is vaak onzichtbaar, maar zit er wel. Weet ervaringsdeskundige Gerard van Jaarsveld, bedenker van de Loper, leskist voor leerlingen over rouw en verlies. ,,Leer kinderen communiceren over verlies en wat het met je doet. Niet alleen als het al gebeurd is, maar vooral ook preventief!"