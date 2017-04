Plannen voor nieuwe demonstratie met Eritreeërs bij Koningshof in Veldhoven

Teruglezen: Geert Wilders in Sint Willebrord, 'Het voelt als thuiskomen als ik in Brabant ben'

13 april SINT WILLEBRORD - Geert Wilders bezocht donderdagavond Sint Willebrord. De PVV kreeg in de gemeente Rucphen tijdens de verkiezingen veel stemmen. In geen enkele andere gemeente in Nederland stemden relatief zoveel kiesgerechtigden op de PVV als in Rucphen.