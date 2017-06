Politie gaat fors meer flitsen: dit zijn de favoriete locaties

DEN BOSCH - Ruim 21.000 ernstig gewonden en 629 doden vielen er vorig jaar in het verkeer. En dus is de politie volop aan het flitsen om meer ongelukken te voorkomen. Uit cijfers van Flitsmeister blijkt dat de A13 de landelijke koploper is. Maar waar loop je in de regio van het Brabants Dagblad de meeste kans om langs een flitspaal te rijden?

Van de 3,2 miljoen bekeuringen die de afgelopen twee jaar werden uitgedeeld na mobiele flitscontroles, plofte bijna de helft (1,5 miljoen) telkens in de eerste vier maanden op de mat. Door CAO-acties in 2015 en softwareproblemen in 2016 deelde de politie in de laatste acht maanden van die jaren veel minder boetes uit na flitsacties. ,,Maar daar komt nu verandering in'', waarschuwt landelijk projectmanager infrastructuur van de politie Egbert-Jan van Hasselt. ,,Ik verwacht dat het aantal mobiele controles dit jaar hoger is dan de afgelopen jaren.''

Van januari tot mei 2017 is al een recordaantal van bijna 8.000 mobiele flitsers gesignaleerd, bijna 40 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit alle meldingen die sinds 2016 zijn ontvangen bij Flitsmeister. Deze app met verkeersinformatie waarschuwt een miljoen gebruikers voor flitsers, trajectcontroles en files.

Waar moet je opletten?

Uit cijfers blijkt dat de A2 tussen Eindhoven en Utrecht relatief gezien rustig is. Let echter op als je tussen Boxtel en Den Bosch rijdt, want daar werd in de afgelopen anderhalf jaar (sinds begin 2016) 110 keer een flitser gemeld. Om precies te zijn tussen hectometerpaaltjes 125 en 118.

Verder naar het noorden wordt ook met enige regelmaat gecontroleerd. Tussen Bruchem en Kerkdriel (hectometerpaaltjes 100 en 108) werd 55 keer een flitser gemeld.

Bekijk in deze interactieve kaart met data van Flitsmeister waar bij jou in de buurt vaak gecontroleerd wordt op snelheid:

Regio Tilburg

In het westen moet je juist op de A27 bij Nieuwendijk meer op je hoeden zijn. Daar stonden de meeste flitsers ter hoogte van hectometerpalen 27 en 28 bij Nieuwendijk en kwamen er op dit kleine stukje liefst 44 meldingen binnen. Rondom Tilburg was het vooral raak op de N261, waar in totaal 82 meldingen binnenkwamen tussen Tilburg en Waalwijk. Toch een stuk meer dan de vijftig flitsers die gemeld werden op de N260 tussen Alphen en Hulten.

Zowel op de A50 tussen Eindhoven en Oss (20 keer) als de A58 tussen Gilze en Oirschot (62 keer) en de A59 van knooppunt Hooipolder tot Oss (40 meldingen) werden gemiddeld genomen per kilometer minder flitsers gemeld.

Ongevallencijfers

Voor het bepalen van de locaties maakt de politie gebruik van ongevallencijfers en gegevens van navigatiediensten, waaruit blijkt op welke plekken automobilisten vaak te hard rijden. ,,Dankzij flitsers zien we de gemiddelde snelheid en het aantal ongelukken afnemen'', betoogt Van Hasselt. ,,Op een ‘nieuwe’ plek flitsen we in eerste instantie heel veel.'' Als mensen eenmaal weten dat daar veel wordt geflitst, keert de politie incidenteel terug om blijvend effect te houden.

Staatskas

In de eerste vier maanden van dit jaar hebben mobiele controles tot 640.000 bekeuringen geleid, variërend van enkele tientjes tot vierhonderd euro. De politie verzekert dat dit niets te maken heeft met het halen van targets of het spekken van de staatskas. ,,Geld interesseert ons geen klap'', zegt senior adviseur van de korpsleiding Jord Koppejan stellig. ,,Het gaat echt om de verkeersveiligheid en het terugbrengen van de gemiddelde snelheid.”

Werkt het?

Grote vraag is of dat mobiele flitsen werkt. Met andere woorden: trappen mensen slechts even op de rem om daarna weer keihard door te scheuren?

In de provincie Friesland is het effect van mobiele snelheidscamera's onderzocht. Op 28 wegen met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur én een groot aantal ongevallen werden op wisselende plaatsen mobiele camera's ingezet. De snelheid ging omlaag van 82,6 naar 78,6 kilometer per uur. Het percentage overtreders daalde van 27,4 naar 15,6 procent. Het aantal ongevallen met letsel ging ook omlaag: met maar liefst 21 procent.

,,Realiseer je dat onze collega's ongeveer 60 keer per dag langs de deur moeten om uit te leggen dat een partner of familielid ernstig gewond in het ziekenhuis ligt?'' rekent landelijk projectmanager infrastructuur van de politie Egbert-Jan van Hasselt voor. ,,Bijna twee keer per dag moeten ze vertellen dat iemand overleden is in het verkeer. Het voorkomen van doden en zwaargewonden betekent minder slechtnieuwsgesprekken en minder leed voor direct betrokkenen.''

Volledig scherm In vrijwel heel Nederland wordt regelmatig geflitst. In deze landkaart staan alle meldingen in Flitsmeister afgebeeld. Kleuren corresponderen met specifieke snelwegen en provinciale weg. © Flitsmeister