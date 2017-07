Politie houdt oogje in zeil bij Joyce uit Eersel, na bedreigingen over Nouri-post

EERSEL - De politie houdt de woning van de bedreigde Joyce Saleming (42) sinds maandag extra in de gaten. De vrouw doet geen aangifte van alle nare telefoontjes die ze afgelopen dagen ontving. Dat is de uitkomst van het gesprek dat de Eerselse maandagmorgen met de politie voerde. Van concrete dreiging is volgens de politie echter geen sprake.

Een naamgenoot postte vrijdag op Facebook negatieve uitlatingen over het tragische geval omtrent Ajax-speler Nouri. De Eerselse Saleming, in het dagelijks leven dwarsfluitlerares, had daar echter niets mee van doen, maar kreeg wel tal van (telefonische) bedreigingen aan haar adres.

Saleming is erg geschrokken door de heftige reacties, maar is blij met de goede afloop. 'Het is voor ons een heftig weekend geweest en zijn enorm geschrokken. Ik had nooit gedacht dat dit mij zou kunnen overkomen want ik ben niet eens actief op Facebook. Wij hopen dat voor iedereen nu duidelijk is dat wij helemaal niets met de zaak te maken hebben', laat ze via een politiepersbericht weten.