Politie volgt 'spoor van golfballen' en zet minderjarige jongens nachtje vast: 'Elke vakantie is het weer raak'

EINDHOVEN - Twee jongens van 15 jaar en een van 14 jaar uit Veldhoven moesten dinsdag een nachtje in de cel, omdat zij vele tientallen golfballen hadden gestolen op de Golfbaan Welschap. De politie hield de jongens 's avonds in Meerhoven aan, met in hun bezit nog een honderdtal ballen.

Een agent in burger had die avond harde knallen gehoord, waarop collega's gingen kijken wat er aan de hand was. Omdat er het vermoeden bestond dat de jongens vernielingen hadden aangericht met de ballen, werden zij vastgezet.

Onderzoek

Het vermoeden bleek achteraf niet te kloppen. Een oproepje op Facebook waarin de politie gedupeerden verzoekt zich te melden, heeft niets opgeleverd, zegt een woordvoerder. Het vastzetten van de minderjarigen was niet bedoeld als een signaal aan andere vandalen, zegt de woordvoerder. "Het was puur in het belang van het onderzoek. Op dat moment vermoedden we dat er heel veel schade kon zijn aangericht."

De jongens waren niet moeilijk te traceren: vanaf de Caspar de Haan fietsbrug over het Beatrixkanaal tot aan het skateparkje bij de Grasbaan in Meerhoven lag een 'spoor van golfballen'.

Golfbaldadigheid

Directeur Bas Heijmans van Golfbaan Welschap baalt als een stekker van de steeds terugkerende diefstallen en vernielingen, waaronder de club nu al enkele jaren gebukt gaat. "In elke vakantie is het weer raak", vertelt Heijmans. "Rondhangende jeugd komt bij ons het terrein op, stuit links en rechts op ballen en neemt ze dan mee. Ook vinden ze het kennelijk leuk om de overkapping op de driving range te bekogelen én met een hark greens te bewerken." Echte schade heeft de golfbaan nog niet. "Maar het is gewoon erg vervelend, deze golfbaldadigheid."

Heijmans is dan ook blij dat de jongeren werden aangehouden. "Ik hoop dat dit een voorbeeld is voor anderen." In de loop der jaren zijn er heel wat driving range ballen - à 1 euro per stuk - verdwenen, zegt Heijmans. "We hadden er enkele jaren terug 20.000. Dat aantal is inmiddels met de helft geslonken." Niet al die verdwenen ballen vielen volgens hem ten prooi aan diefstal. De machine waarmee elke dag de oefenballen worden verzameld, rijdt ze ook wel eens de grond in, aldus Heijmans, waarna ze onvindbaar zijn. "En er belanden er ook heel wat in de sloot."