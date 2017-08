Politieberichten van het weekend van 26 en 27 augustus

Twee miljard omzet in Brabantse vrije­tijd­s­eco­no­mie, sector zit flink in de lift

25 augustus DEN BOSCH - De Brabantse vrijetijdssector zit in de lift. De sector is sinds 2013 twee keer sneller gegroeid dan verwacht. Dit blijkt uit een analyse van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Hiermee is de provinciale ambitie die in 2013 werd uitgesproken voor 2020 inmiddels al bereikt.