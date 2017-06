Politieberichten van zaterdag 3 en zondag 4 juni

Eindhovenaar die meisje (3) probeerde te ontvoeren gedwongen opgenomen

2 juni EINDHOVEN - Een 47-jarige Eindhovenaar wordt gedwongen opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis nadat hij vorig jaar tot twee keer toe had geprobeerd een driejarig meisje te ontvoeren. Het kind was met haar oma, twee zussen van haar oma en nog een kind van anderhalf in een park aan de Jacob van Maerlantlaan in Eindhoven.