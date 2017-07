Politiebus op de kop na botsing in Oosterhout, drie gewonden

‘Zigeuner’ vindt de dierenpolitie op zijn pad

15 juli DEN BOSCH/ARNHEM - Hoeveel zijn woonwagen weegt, weet hij precies. Hij heeft hem zelf in elkaar getimmerd. En het staat op een briefje, dat ergens in zijn donkere, volgepakte kar ligt. Maar hoe zwaar zijn muildier Bella is? Ruud - 'geen achternaam' - denkt hardop: ,,Ik schat tussen de 200 en 300 kilo.'' Maar schatten, is niet genoeg, wil hij zich de Dierenpolitie van het lijf houden.