Politiek stelt vragen over lozing ammonium door mestbedrijf in Aa

DEN BOSCH/HELMOND - Zowel PvdA als GroenLinks wil snel opheldering van de provincie Noord-Brabant hoe het kon gebeuren dat de Aa in Helmond vervuild is geraakt met ammonium .

Donderdag moest de waterzuiveringsinstallatie in Aarle-Rixtel worden stilgelegd, omdat in het water een te hoge concentratie van de zure stof was aangetroffen. Dat kwam doordat mestverwerker Den Ouden in Helmond grote hoeveelheden daarmee vervuild water had geloosd.

Statenlid Stijn Smeulders (PvdA) heeft zaterdag een reeks schriftelijke vragen ingediend bij de provincie. Hij wil zo snel mogelijk details over de oorzaak van het incident. Smeulders heeft op voorhand kritiek op mestverwerker Den Ouden, dat is gevestigd op het BZOB-terrein in het zuiden van Helmond.

Geuroverlast

„Den Ouden is een bedrijf om je zorgen over te maken. De geuroverlast die het veroorzaakt in de wijken Brouwhuis en Rijpelberg is nog steeds niet onder controle en nu weer deze enorme vervuiling. De vraag is echt of de bedrijfsprocessen bij Den Ouden op orde zijn.”