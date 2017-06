Pools inbrekersduo roofde de regio leeg, officier van justitie eist 30 maanden cel

Zeker twaalf inbraken in precies twee maanden vond officier Vreneli Vreeling bewezen, maar het kunnen er net zo makkelijk twintig of meer zijn geweest. Damian B. was chauffeur, Tomasz C. (26) deed het zware werk. De methode was vrijwel altijd hetzelfde. Damian parkeerde ergens achterstevoren op een oprit (zodat ze makkelijk konden laden en snel weg waren). Hij belde aan om te checken of het huis leeg was en zo ja, dan tikte Tomasz een ruit in met een hamer, draaide het slot open en ging zijn gang. Damian bleef op de uitkijk.

Uitkijk

Zo simpel als het ging, zo ingewikkeld maakten de twee de urenlange rechtszaak. Ze probeerden het elkaar niet moeilijk te maken waardoor Tomasz een erg vreemd geheugen leek te hebben: hij kon zich huizen en buit wel herinneren, maar nooit wie er op camerabeelden bij hem stond. Damian maakte het, volgens Vreneli, erg bont. Hij kwam met zeker tien verschillende verhalen. Hij wist nergens van. Nee, hij reed Tomasz naar diens vriendin. Nee, misschien wist hij toch dat er iets stouts ging gebeuren. Ja, hij had eigenlijk hier en daar wel aangebeld. Of wacht, waarschijnlijk had hij op de uitkijk gestaan. Ach, eigenlijk wist hij goed wat er gebeurde. De rechter nam inbraak voor inbraak door en telkens kwam er iets anders terug. ,,Zeg dan gewoon dat u niks wil zeggen”, beet hij de mannen na een tijd toe.

De twee doorkruisten heel de regio: Erp, Oirschot, Sterksel, Helvoirt, Knegsel, Heeswijk, Hapert, Esbeek en ze werden gevat in Son. De rechter snapte het, in de stad word je sneller gestoord, eerder gezien en makkelijker gesnapt.

Olieplasjes

Officier Vreeling had bewijs genoeg, vond ze. Her en der waren de twee gezien door getuigen of camera’s, het kenteken stond gewoon op Damians naam, er waren schoensporen die precies pasten en opeens begon de Golf van Damian olie te lekken en plasjes van precies dat merk bleven achter op diverse opritten. Ergens moesten ze zo snel vluchten dat de bumper achterbleef, in een ander huis lag een kettinkje wat eerder ergens was gestolen. En na de arrestatie werd flink wat buit gevonden in de Golf en bij de moeder van Damian, waar beiden sliepen. Als afmaker bleek uit telefoongegevens dat de twee altijd op het moment suprême in de buurt waren.

De twee konden er weinig aan doen, vonden ze, want ze hadden geen werk en geen geld. Damian ging weer voluit door te beweren dat hij crimineel gedrag bijzonder afkeurt. Hij heeft heel veel spijt en het leek hem het beste als hij niet de cel in hoeft zodat hij hard kan werken om de twintig mille schadevergoeding op te hoesten. Vreeling dacht daar anders over: zij eiste dertig maanden cel voor beiden (‘samen uit, samen thuis’) waarvan tien maanden voorwaardelijk zodat er nog lang een stok achter de deur staat.