Prinses Diana is nu vogelvrij

Dat het Britse volk in elk geval nog steeds gefascineerd is door Diana, bleek vorige week nog maar eens, toen maar liefst 7,4 miljoen mensen afstemden op de ITV-documentaire Diana, Our Mother: Her Life And Legacy. Aan de hand van foto's blikten prins William en Harry ongekend openhartig terug op haar leven en haar dood, en de rouw die erop volgde.



Dat het meer een suikerzoete ode van twee zoons aan hun moeder was dan een onafhankelijke kritische documentaire, kon veel kijkers niet schelen: de reacties op sociale media waren lyrisch. ,,De herinnering aan Diana ligt bij veel mensen nog heel vers in het geheugen", legt schrijfster Junor uit. ,,Daarom zijn zo veel mensen nog steeds heel erg in haar geïnteresseerd. We zijn geboeid door haar levensverhaal sinds ze in 1980 voor het eerst in de openbaarheid verscheen. Ze trok direct de aandacht van het publiek, omdat ze mooi, jong en kwetsbaar was. Ze had een buitengewone band met mensen, en in het bijzonder met kwetsbare mensen."



Het korte leven van de Prinses van Wales blijft de gemoederen in Groot-Brittannië dus bezighouden. Elk snippertje nieuwe informatie wordt gekoesterd, elke roddel is voorpaginanieuws, iedereen heeft een mening over haar. Twintig jaar na haar dood is Diana weer vogelvrij.