Problemen met Volkerakbrug: A29 in beide richtingen dicht

Piet S. opgepakt voor liquidatie Peter van der Linde in Breda

10:49 ETTEN-LEUR - De man die woensdag is gearresteerd voor de moord op Peet van der Linde in Breda, is de 41-jarige Piet S. uit Etten-Leur. De aanhouding had plaats in de penitentiaire inrichting in Grave. Daar zit de handelaar in voorlopig hechtenis voor een witwaszaak. Politie en OM verdenken de man formeel van betrokkenheid bij het misdrijf.