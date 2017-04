Provincie: geen excuses voor uitspraken over boeren en drugsafval

DEN BOSCH - Het Brabantse provinciebestuur piekert er niet over om afstand te nemen van de uitspraken die gedeputeerde Johan van den Hout (SP) deed over de milieubelasting van boeren in vergelijking met drugsdumpingen door criminelen.

Van den Hout antwoordde begin deze maand in een talkshow van Omroep Brabant bevestigend op een stelling dat de Brabantse boeren een grotere belasting vormen voor het milieu dan drugscriminelen. ,,Niet zozeer de boeren, maar wel hun productiewijze", zei Van den Hout toen. Of de gedeputeerde daarmee bedoelde dat wat boeren doen eigenlijk nog erger is dan wat drugscriminelen doen? ,,Ja, dat is op veel grotere schaal."

Geen excuses

Veel boeren waren boos over de uitspraken van de gedeputeerde. Ook de Brabantse CDA- en PVV- fractie reageerden in hun wiek geschoten, het CDA eiste in Statenvragen excuses. Die komen er dus niet, antwoordt het college op de CDA-vragen.

Milieuschade