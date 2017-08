In mei werd zijn toenmalige woning in Berendrecht (B) ook al beschoten en staken onbekenden zijn auto in brand. Sindsdien zou hij in Putte hebben verbleven.

De aanslag zaterdagmorgen om 04.00 uur in de Zuster Will van Hooijdonkstraat had alle kenmerken van een aanslag in het criminele milieu. Er werd vermoedelijk geschoten met een zwaar automatisch wapen. De kogels doorboorden de auto van de vrouw en troffen ook haar woning. Een kwartier na het schietincident is in Stabroek, net over de grens, de mogelijke vluchtauto brandend aangetroffen, een Audi A1 met Duits kenteken. Het voertuig stond op de oprit van de snelweg naar Antwerpen.

Bekenden

De B. staat in het criminele milieu bekend als iemand die drugs uit containers haalt in de haven van Antwerpen. Ook het vermoedelijk doelwit van de andere wilde schietpartij eind vorig jaar in Putte, voormalig dokwerker Thierry C., zou zich hiermee bezig hebben gehouden. Beide mannen zijn volgens diverse bronnen bekenden van Frank 'de Tank' V., een Belgische hoofdverdachte in een grote cocaïnezaak in Antwerpen. Ook zijn woning was doelwit van schutters.

Antwerpse haven

Of hun zaken direct met elkaar te maken hebben, staat allerminst vast. Vermoedelijk spelen er meerdere conflicten rond de Antwerpse haven waarbij diverse criminele groeperingen uit Nederland en België zijn betrokken. Zo zou volgens de Gazet van Antwerpen het vermoedelijke doelwit Mario de B. uit Putte een conflict hebben met een plaatsgenoot. Die man is in mei aangehouden voor de smokkel van ruim 500 kilo coke via de Antwerpse haven.