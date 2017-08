Q-koortsnabestaande Jel Vermeulen: 'Dood van mijn man is verzwegen'

,,Ik dacht: mijn man hoort daar bij. Het gevoel dat hij vergeten en verzwegen is, leeft bij mij heel sterk.”

Wim had al een zwakke gezondheid, hij leed aan de longaandoening COPD. Maar dat belette hem en Jel niet om soms te gaan wandelen in de polder bij Houten. En ja, ook daar zaten in 2009 geitenboerderijen. In juni werd Wim ‘s nachts plots wakker. ,,Hij was niet goed, stikte bijna.” De ambulance haalde hem.

Het hart, dachten ze in het ziekenhuis in Utrecht, maar nee, dat was het niet. Q-koorts, zei Jel, probeer dat eens. Q-koorts?, vroegen de artsen. Ja, zei Jel. Ze had er her en der wat over gelezen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Wim Vermeulen uit Houten overleed op 17 juni 2009 aan acute Q-koorts. © copyright Marc Bolsius

Tien dagen

De volgende dag moesten de doktoren haar gelijk geven. Maar met de diagnose acute Q-koorts kon Jan niet meer worden gered. Tien dagen lag hij in het ziekenhuis met een kap op zijn neus, zonder nog een woord uit te kunnen brengen. Toen, op 17 juni 2009, was het gebeurd. Zonder afscheid, zonder laatste woord. Dat vindt Jel nog steeds ontzettend moeilijk.

Dat Wim in de polder van Houten zonder iets te weten zijn noodlot tegemoet wandelde, dat zit haar ook nog altijd dwars. Volgens Jel Vermeulen hebben de CDA-ministers Verburg en Klink ‘de boel gewoon verborgen gehouden’. ,,Niemand wist dat er Q-koorts was in Houten, dat werd niet verteld. Waren we maar op de hoogte geweest. Dan had ik Wim hier misschien nog wel bij me gehad.”

Volledig scherm Tweede Kamerlid Femke Merel Arissen, hier tijdens een eerder debat, houdt de Q-koortsbijlage van het Brabants Dagblad omhoog. © Twitteraccount @PartijvdDieren Tekst gaat verder onder de foto.

Bijlage Q-koortsslachtoffers

Het Brabants Dagblad publiceerde op 22 juni een bijlage waarin twintig nabestaanden van Q-koortsslachtoffers hun verhaal deden. Veel nabestaanden zijn boos over de lijdensweg die hun dierbaren moesten doormaken, onder meer door een gebrek aan kennis bij artsen.