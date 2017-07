Retourtje Eind­ho­ven-Du­blin? Dat kost dan één boom

9:35 EINDHOVEN - Vliegen was nog nooit zo goedkoop en toegankelijk. Vanaf Eindhoven Airport ben je voor enkele tientjes binnen een paar uur in Roemenië, Zuid-Italië of Spanje. Maar die leuke tripjes hebben ook een keerzijde: ze zijn vervuilend.