Rapper Kempi aangehouden na bedreiging met pistool

Ook hoger beroep pakt fout uit voor Somerense hagelboer Sonnemans

16:47 SOMEREN - Het gerechtshof in Den Haag heeft in de Somerense hagelboer Theo Sonnemans ook in hoger beroep in het ongelijk gesteld. De melkveehouder eist van zijn verzekeraar Achmea/Interpolis een vergoeding van de schade die de supercell van 23 juni 2016 op zijn bedrijf aanrichtte.