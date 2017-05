Ravage in Terheijden: uitgebrande woning Rietje compleet uit rij 'geslagen'

FOTO'STERHEIJDEN - Alsof er een hap uit de rijtjeswoningen is genomen. Het huis van Rietje Verschuuren (83) aan de Zwanenstrek in Terheijden is volledig ontmanteld. Een maand geleden brandde de woning compleet uit. Niet meer te redden. In drie dagen tijd zijn de overblijfselen gesloopt, in oktober moet de nieuwe woning zijn ingepast.

Ze raakte alles kwijt, 'buurtoma' Rietje, door de brand die een maand geleden haar huis verwoestte. Heel Terheijden sprong in de bres om haar van spullen te voorzien, van pantoffels tot aan een televisie. ,,Daar was ze heel blij mee'', zegt initiatiefneemster van de actiegroep Linda Nazir-Van Lishout. Maar wat ze haar niet zomaar kunnen teruggeven, is haar huis.

Tonnen schade

De schade op de plek zelf is niet te overzien. Het huis is compleet uit de rijwoningen geslagen. De kosten moet nog worden bepaald, maar duidelijk is dat de schade in de tonnen loopt. Nu pas is goed te zien hoe erg de aangrenzende woningen eraan toe zijn. ,,Een ton'', zegt aannemer Steven McGill van Visions uit Wouw. ,,Fikse schadekosten. Het huis rechts was onbewoonbaar, links moest de complete bovenverdieping worden hersteld, inclusief het dak. Ze zeggen dat er maar één iemand slachtoffer is van de brand, maar zoals je ziet zijn ook de buren flink getroffen.''

Begin deze week is met vijf man begonnen met de sloop van Rietjes huis, drie dagen later ligt enkel de fundering er nog. ,,Daar kunnen we weer op bouwen. Ik verwacht dat hier rond oktober weer een volwaardige woning staat.''

Ondertussen maakt Rietje zelf het goed. ,,Ze wil vooral rust'', zegt Linda. ,,En die gunnen we haar ook. Ze zit goed waar ze nu is. Ik ga zo even langs om een kaartje af te geven. Ja, zelfs nu komen die nog binnen. Ik weet zeker: als ze weer een huisje zou krijgen, is iedereen weer bereid om spullen te geven.''

