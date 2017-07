Rechtbank in proces Klaas Otto gewraakt

BREDA/BERGEN OP ZOOM - De verdediging van No-Surrender-oprichter Klaas Otto heeft de rechtbank in Breda gewraakt. Aanleiding vormt de weigering om twee nieuwe dossiers over afpersing en getuigenbeïnvloeding te voegen bij vier lopende strafzaken.

Advocaat mr. Louis de Leon had de rechtbank verzocht de zaken samen te behandelen. Het Openbaar Ministerie wil dit juist niet. Voeging zou betekenen dat de verdediging inzage krijgt in de nieuwe dossiers en dat ze getuigen en slachtoffers (opnieuw) kan ondervragen. Dat is precies wat De Leon wil. Hij zegt dat de hoofdpersoon uit de twee dossiers, Piet S. uit Etten-Leur, liegt en zijn cliënt vals beschuldigt.

S. is een oude vriend van Otto én een van de twee verdachten van de liquidatie van Peet van der Linde in Breda, een gezamenlijke vriend. S. bezorgde de politie begin dit jaar een videoband waaruit bleek dat Otto de voorwaarden van zijn vrijlating had overtreden. S. vertelde ook dat hij en anderen in opdracht van de voormalige No Surrender-leider getuigen in diens lopende strafzaken moesten beïnvloeden. Dat leidde tot de twee nieuwe onderzoeken. ,,Al die zaken zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze moeten daarom samen worden behandeld'', oordeelt De Leon.

De rechtbank heeft de twee dossier de afgelopen dagen zelf bestudeerd. Ze wijst voeging af en vindt het voldoende dat Piet S. in de vier 'oude' zaken als getuige wordt gehoord. Raadsman De Leon noemt dit 'zo onbegrijpelijk' dat zijn conclusie is dat de rechtbank vooringenomen is. Hij wil dat de drie rechters worden vervangen door anderen. Een wrakingskamers doet hier binnen twee weken uitspraak over.

De Leon vindt dat justitie de verdediging voortdurend op achterstand zet. Als voorbeeld noemt hij de in zijn ogen late overhandiging van tienduizenden afgeluisterde (telefoon)gesprekken. Die wil Otto beluisteren voor de eindzitting in september. ,,Een onmogelijke klus'', aldus de advocaat. Hij noemt september daarom een onhaalbare datum.

Het Openbaar Ministerie wil juist vaart maken. Het proces loopt al ruim een jaar en staat model voor de nieuwe, intensieve aanpak. Politie en OM beschouwen de voormalige No-Surrender-leider als een kopstuk van de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Zuid-Nederland. Het is echter ook een moeizaam proces met veel publiciteit waarin beide partijen alles uit de kast halen. Volgens het OM zijn de (criminele) slachtoffers en getuigen vaak zo bang dat ze geen aangifte tegen Otto durven doen. Volgens de verdediging is dat onzin, zijn er simpelweg geen zaken en ontbreekt daarom het bewijs.

Tegen Otto lopen intussen in totaal zeven strafzaken. Het gaat om afpersing, bedreiging en mishandeling van (criminele) zakenpartners, brandstichting, het beïnvloeden van getuigen en de zware mishandeling van een No-Surrenderlid in Bergen op Zoom. Ook doet de politie onderzoek naar een nooit uitgevoerde liquidatie waartoe Otto opdracht zou hebben gegeven.