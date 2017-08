Rechter kritisch over ontruiming Fort Oranje door gemeente Zundert

Brabantse mees­ter­op­lich­ter opnieuw in de fout

7 augustus DEN BOSCH/BERLICUM - Een diep droef verhaal kreeg de rechtbank maandagochtend te horen. In tranen bekende een man uit Berlicum, nu woonachtig in Geldrop, dat hij inderdaad een paar mensen had opgelicht op Marktplaats. Foute beslissingen om een torenhoge schuld af te lossen. En nu was zijn moeder ook nog ziek. Dat vond de rechtbank jammer, maar ze zag ook dat de man landelijk bekend staat als notoire internet-oplichter.