Relatief laag werkloosheidspercentage in Brabant: hoe groot is de werkloosheid in uw gemeente?

ASML aangeklaagd door concurrent Nikon

24 april VELDHOVEN - ASML's concurrent Nikon heeft zijn Nederlandse rivaal aangeklaagd voor patentbreuk. De chipmachinemaker in Japan zegt dat ASML en zijn toeleverancier Zeiss in Duitsland zijn lithografie technologie gebruikt in de chipmachines die in Veldhoven worden gemaakt. Het bedrijf heeft daarom juridische klachten ingediend in Nederland en Duitsland.