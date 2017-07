Retourtje Eindhoven-Dublin? Dat kost dan één boom

EINDHOVEN - Vliegen was nog nooit zo goedkoop en toegankelijk. Vanaf Eindhoven Airport ben je voor enkele tientjes binnen een paar uur in Roemenië, Zuid-Italië of Spanje. Maar die leuke tripjes hebben ook een keerzijde: ze zijn vervuilend.

Wat kost zo'n ticket nou écht, als je de milieu-effecten meerekent? En, kun je als reiziger die schade verzachten? Een eenvoudige vraag, het antwoord is een stuk ingewikkelder.

Retourtje

Laten we een retourtje Eindhoven-Dublin nemen. Een flexibele reiziger rammelt makkelijk voor 50 euro een ticket uit de Ryanair-zoekmachine. Met de trein op en neer naar Groningen is paradoxaal genoeg duurder en schoner. Maar goed, we willen nou eenmaal vliegen.

Compenseren van milieu-effecten kan direct bij luchtvaartmaatschappij of reisbureau. Via Google zoeken op 'CO2-compensatie' en 'vliegen' is ook een optie; het wemelt van de aanbieders op internet. Wat direct opvalt: de berekeningen lopen nogal uiteen. Sommige becijferen alleen de CO2, anderen nemen alle broeikasgassen mee. Bij ons Dublin-ticket kan dat snel een tientje per persoon schelen. Voor de 1.600 kilometer berekent Hivos een compensatie van 2,85 euro, Atmosfair komt uit op 10 euro en Fair Climate Fund vindt 12,50 euro per persoon een eerlijke prijs.

Uit de wirwar kiezen we in dit voorbeeld GreenSeat, de bekendste speler in Nederland. Het bedrijf berekent voor onze vlucht 2,80 euro. Een paar jaar geleden kostte die 'aflaat' bij GreenSeat nog beduidend meer, omdat ze toen nog alle klimaateffecten meewoog. Maar daar zijn ze op teruggekomen: om zoveel mogelijk mensen te bereiken, houdt het bedrijf de prijs van compensatie liever zo aantrekkelijk mogelijk.

Tussenhandelaar

Met onze 2,80 euro gaat GreenSeat zelf geen bomen planten of zonneparken bouwen. De organisatie is een tussenhandelaar. Ze investeert in bedrijven die het veldwerk doen. Het gaat in dit geval om projecten voor houtskoolovens in Oeganda, biogas in Cambodja en windmolens in India. Andere organisaties, zoals Trees for All, steken het geld juist in bomen. Voor 'Dublin' komt dat neer op de aanplant van minimaal 1 boom, die na zijn dood wordt vervangen door een nieuwe. Er zijn wereldwijd een aantal instanties die er op moeten toezien dat het geld daadwerkelijk wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld.