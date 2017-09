Rijk wil giftreinen over Betuweroute dwingen

Bah, een schapenkop bij het afval

19:20 HELMOND - Hij twijfelde even vanwege mogelijk vervelende reacties, maar vroeg via Twitter uiteindelijk toch aandacht voor de zaak. Want de kop van een geslacht schaap in een afvalcontainer, dat hoort echt niet. „Laten we het wel netjes houden met zijn allen”, zegt Huub Niessen, buurtbeheerder in Helmond-Oost van woningcorporatie Woonpartners.