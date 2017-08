Roadblocks bij bloemencorso Zundert

ZUNDERT - Bij het bloemencorso in Zundert, een van de grootste evenementen in West-Brabant, worden komend weekend voor het eerst roadblocks ingezet tegen eventuele terreurdreiging. ,,Concrete aanwijzingen zijn er niet, maar we willen geen enkel risico nemen.’’

Corso Zundert treft extra veiligheidsmaatregelen om de kans op een terreuraanslag te beperken. De tienduizenden bezoekers merken er zondag en maandag bij de grotere toegangswegen wat van: daar komen verplaatsbare betonblokken om te voorkomen dat iemand met een voertuig op drommen publiek kan inrijden.

De laatste jaren hebben terroristen in Europa meermaals busjes en vrachtwagens ingezet om slachtoffers te maken in een gebied vol voetgangers. Deze maand vielen zo nog zestien doden bij een aanslag in Barcelona.

Geen enkel risico

Het Zundertse corso heeft geen aanwijzingen voor concrete terreurdreiging, maar beseft dat het met zijn grote mensenmassa kwetsbaar is. In overleg met de politie besloot burgemeester Leny Poppe-de Looff het evenement – naar eigen zeggen het grootste corso ter wereld – voor het eerst in tachtig jaar extra te beveiligen. ,,Niet dat er een noodzaak is vanwege directe terreurdreiging, maar we willen natuurlijk geen enkel risico nemen’’, zegt Nicolette Bovenhorst van de gemeente Zundert.

Het corso is niet de eerste festiviteit in de regio dat maatregelen treft. Zo kreeg Serious Request in Breda extra beveiliging na de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn.

Lego-blokken

Het parkoers dat de praalwagens in Zundert afleggen is 5 kilometer lang. De verscherpte maatregelen bestaan behalve de ‘betonnen Lego-blokken’ uit andere wegafzettingen, voertuigen en manschappen. ,,Zichtbare en onzichtbare maatregelen’’, aldus Bovenhorst. ,,Maar natuurlijk vertellen we buitenstaanders niet wat dat precies is.’’