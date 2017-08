Rondje rond het altaar: Glow Run Eindhoven dit jaar dóór Catharinakerk

Bisschop De Korte gaat voor in de jubileummis op zondag 3 september, de avond ervoor is er een gratis toegankelijk klassiek concert en een Ontmoetingsmarkt zondag 26 augustus legt de nadruk op de sociale betekenis van de 150-jarige Catharinakerk in Eindhoven. Maar het meest opvallende programmapunt bij de jubileumviering is toch wel de Glow Run op zondag 18 november. De afsluiting van het lichtfestijn loopt dwars door de Catharinakerk, met een rondje rond het hoofdaltaar.

Vaste prik in de route

Dat heeft de jubileumwerkgroep van de Catharinakerk woensdag bekendgemaakt. ,,Het wordt een soort pelgrimage naar de kerk", zegt Paul van der Grinten van de jubileumwerkgroep lachend.

De stadskerk is al jaren vaste prik in de route van lichtkunstspektakel Glow. Maar in de 2017-editie (van 11 tot 18 november) ontwerpt de Duitse kunstenaar Daniel Margraf een speciale projectie waarbij de kerk van alle kanten aangelicht wordt. Ook binnen is er mogelijk iets te zien. Dat past wel in de ontwikkeling van de kerk tot publiekstrekker, zegt voorzitter Antonia Willemsen van de werkgroep. De laatste jaren stijgen de bezoekerscijfers. In de zomertijd komen er wekelijks zo'n 2500 mensen op de kerk af. In 2016 waren dat er 100.000.



Fototentoonstelling

De festiviteiten rond het 150-jarig bestaan zijn begonnen met enkele exposities. De fototentoonstelling over de Catharinakerk in een veranderende omgeving is nog het hele jaar te zien. De vele kunstwerken die architect Pierre Cuijpers liet maken voor zijn gebouw, zijn nog tot en met 30 augustus te zien. ,,Maar we gaan proberen de meeste stukken een vaste plaats te geven in de kerk. Zo komt de preekstoel met trap terug op zijn plek", aldus beheerder Laurens Mulkens van de Cathrien.

Acht solisten en het Collegium Vocale en Instrumentale Eindhoven voeren zaterdag 2 september de Mariavespers van de middeleeuwse Italiaanse componist Claudio Monteverdi uit. ,,Een monumentaal stuk dat past bij de monumentale kerk", aldus organisator en organist Ruud Huijbregts. De gratis uitvoering is een cadeau aan de stad. Een ander muzikaal hoogtepunt is de uitvoering van het Te Deum van Händel op zaterdag 16 september. Dat concert staat in het teken van de bevrijding van Eindhoven. Volgens Huijbregts is het de bedoeling om dat jaarlijks te gaan doen. Daarom worden er ook enkele stukken over de bevrijding en van Eindhovense componisten uitgevoerd.

Jubileummis

Het inmiddels voor een deel gerestaureerde orgel staat centraal tijdens de jubileummis op zondag 3 september, waar bisschop De Korte van Den Bosch voorgaat. Aansluitend zal De Korte ook de 'boom vrijen' bij het koningschieten van het Sint-Catharinagilde dat ook een ceremoniële rol speelt bij de eucharistieviering. "Dat wil zeggen dat hij het eerste schot lost bij onze boom in het Stadswandelpark", aldus Jos Bijnen van het gilde.

Het sociale aspect van de Catharinakerk - naast het kerkelijk en culturele de derde functie - is in het programma terug te vinden in de Ontmoetingsmarkt op zondag 26 augustus. Op het bordes en in de kerk serveren de tientallen vrijwilligers van het Open Huis en het Steunpunt Materiële Hulpvragen hapjes en drankjes voor de dak- en thuislozen, eenzamen en (ex-)psychiatrische patiënten die normaal de doelgroep vormen, én voor alle Eindhovenaren. "We hopen dat dat leidt tot echte ontmoetingen en goede gesprekken", aldus Anneke Nieuwenhuizen.

Het hele programma is te vinden op de site van de werkgroep.