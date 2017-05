Rookgordijn rond geschorste docent Heerbeeck College in Best

BEST - Een medewerker van het Heerbeeck College in Best is op non-actief gezet. Leerlingen willen weten wat er aan de hand is, maar de school hult zich in stilzwijgen. ,,Nu doen de wildste verhalen de ronde."

Het gonst van de geruchten op en rond het schoolplein. Leerlingen onder elkaar hebben het over 'die pedo' en 'die smeerlap', als ze praten over de inhoud van de e-mail die afgelopen donderdag naar hun ouders is gestuurd.

In summiere bewoordingen legt de schooldirectie daarin uit dat een medewerker op non-actief is gesteld omdat hij drie leerlingen op ongepaste wijze heeft benaderd via zijn mobiele telefoon. Zijn gedrag zou in strijd zijn met de gedragscode en er is een politie-onderzoek is gestart. Aan de ouders volgt nog de oproep zich te melden als ze merken dat ook hun kind op ongepaste wijze is benaderd, maar meer mededelingen worden niet gedaan.

Geen mededelingen

De politie verwijst naar de school als het gaat om het verstrekken van informatie. De directie zelf verwijst naar de communicatieadviseur. ,,Ik doe geen inhoudelijke mededelingen zolang het politieonderzoek loopt", zegt zij. Het enige dat ze nog kwijt wil is dat de geschorste docent 'onvoldoende professionele afstand' tot leerlingen heeft gehouden.

De leerlingen tasten in het duister en vinden dat knap waardeloos. ,,De leerkrachten mogen niets vertellen", zegt een 16-jarige leerling die met vrienden op de openbare weg staat. Ze willen liever anoniem blijven, omdat ze bang zijn dat ze er op school problemen mee krijgen. ,,Maar wij vinden dat we het recht hebben te weten wat er aan de hand is. Nu doen de wildste verhalen de ronde."

Whatsapp-groepje

Volgens die verhalen gaf de leerkracht aan drie leerlingen bijles. Voor de communicatie was een whatsapp-groepje aangemaakt. Daarin zou de docent de jongens hebben gevraagd intieme foto's met hem te delen, in ruil voor een hoger punt. Een leerling zou een filmpje van internet hebben ingestuurd. Dit zou tot een hogere beoordeling hebben geleid.