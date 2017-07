Ruzie in Brabantse buurt escaleert: buurman ijssalon 'treitert, provoceert, bedreigt en stalkt'

Het Openbaar Ministerie bekijkt of vervolging mogelijk is van Jos van Nuenen, de 64-jarige buurtbewoner die overhoop ligt met een groot deel van zijn wijk in hartje Mierlo-Hout. Ook de gemeente bekijkt of zij kan ingrijpen. De man, die eerder in deze krant zijn verhaal deed, zit nog altijd vast nadat hij dinsdag een emmer water over een voorbijganger gooide. Het was het zoveelste incident van een slepend buurtconflict.