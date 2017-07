Ryanair schrapt nu ook vluchten vanaf Oekraïense luchthavens

Brabantse fiscalist opgepakt voor mil­joe­nen­frau­de: 'Hij is verdachte én slachtoffer'

6:17 BREDA / AMSTERDAM - De politie hield maandag de onlangs failliet verklaarde fiscalist Leo S. (69) in Breda aan. Daarnaast was in Amsterdam een inval in de kapsalon van een tweede hoofdverdachte in deze fraudezaak, de Surinaamse Ethel P. (41). Ook zij is aangehouden. Rechercheurs namen bij deze actie onder meer een dure auto in beslag.