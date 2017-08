'Saai' Mierlo ziet meer toeristen komen door Maradona

MIERLO - 'Diego, verveel je je niet drie weken lang stierlijk in Mierlo?' De vraag van Studio Sport-reporter Joep Schreuder aan het adres van Diego Maradona deed menigeen in het kersendorp het hoofd schudden. Want Mierlo saai?

Pluisje zelf heeft intussen na ruim een week in Carlton De Brug - waar hij drie weken met zijn club FC Fujairah verblijft - in ieder geval de plaatselijke HEMA weten te vinden. De Argentijnse voetballegende tikte er een pyjama en wat toiletartikelen op de kop. Ook aan de bar van De Brug is Maradona naar verluidt in zijn schik. ,,Maar het is en blijft een werkbezoek'', aldus de ex-voetballer zelf. Kortom, het verblijf van de 'campeon del mundo' in Mierlo gaat niet ongemerkt voorbij. Zelfs in Hilversum hebben ze er dus weet van. ,,Mierlo is de voorbije week in praktisch alle bladen en op alle televisiestations vermeld'', volgens Mark Oidtmann van Carlton De Brug. ,,Dat genereert een enorme naamsbekendheid. Ook al is niet bij alle berichten de naam van ons hotel genoemd, de naam Mierlo viel wel. Het dorp staat daardoor dus op de kaart.''

Quote Mierlo is de voorbije week in praktisch alle bladen en op alle te­le­vi­sie­sta­ti­ons vermeld Mark Oidtmann van Carlton De Brug Uiteraard passeren zo nu en dan ook stereotype beelden de revue. Mierlo is niet bijster groot (grofweg 10.000 inwoners) dus zal er ook wel niet veel te beleven zijn, dacht Schreuder. Mocht de NOS-man het proefondervindelijk willen vaststellen, zal hij merken dat het dorp wat te bieden heeft voor wie groen hoog in het vaandel heeft staan. Voor een uitzicht over de bosrijke omgeving van het kersendorp kan hij de televisietoren bestijgen. Of hij kan op zijn fiets springen en de nabijgelegen Strabrechtse Heide verkennen. Aan de inwendige mens moet ook gedacht worden, dus zou hij onderweg een pitstop kunnen maken bij D'n Aspergehof, voor een kersenpannenkoek.

PeelPeuzelboekje

Laatstgenoemde etablissement merkt dat het toerisme in Mierlo aan een opmars bezig is. ,,Wij zien dit jaar meer dan een verdubbeling van het aantal bezoekers van vorig jaar'', laat Lidy Huijbers weten. De fruit- en groentewinkel/gasterij lijkt de vruchten te plukken van mond-tot-mond-reclame. ,,Mensen die bijvoorbeeld op 't Wolfsven verblijven en bij ons een hapje komen eten, tippen hun vrienden en kennissen. Zo bouwen we ook ver buiten Mierlo intussen naamsbekendheid op.'' D'n Aspergehof zegt er ook baat bij te hebben dat het is opgenomen in het door de VVV uitgebrachte PeelPeuzelboekje, een soort van gids met eetgelegenheden in de regio.

Ook de VVV in Geldrop-Mierlo maakt zich hard voor het toerisme. Zo is er een fietsroute in de gemeente ontwikkeld met uitgebreide bewegwijzering. Voor de nodige info kunnen toeristen terecht bij diverse VVV-punten, onder meer in Hotel 't Anker in Mierlo, waar een digitale zuil te vinden is. Hotelier Edwin Hilhorst ziet daar dagelijks zeker tien tot twintig mensen binnenlopen. ,,En daar maak ik uit op dat het toerisme hier een stijgende lijn te pakken heeft. Volgens mij staat dat niet op zichzelf. Mensen gaan ook in Nederland meer op pad.''

Fietstoerisme

Mierlo kan zich duidelijk in de markt zetten als bestemming voor fietstoerisme, volgens Hilhorst. Maar ook in het dorp zelf is het nodige te doen, benadrukt de hotelier. ,,Er is een keur aan evenementen en het centrum heeft een boost gekregen met de komst van winkelcentrum D'n Binnen.'' Dat legt 't Anker geen windeieren. Hilhorst kan meer overnachtingen in de boeken noteren en ook voor Carlton De Brug geldt dat. Van het totaal aantal overnachtingen in Mierlo zijn echter nog geen gegevens bekend. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de inkomsten uit toeristenbelasting (1,46 euro per persoon per nacht) nog niet in kaart gebracht.

Het kan altijd nog beter. Ondanks het 'Diego-toerisme' blijven er kamers leeg in De Brug, moet Oidtmann erkennen. De VVV gaat er in ieder geval werk van maken om onder het personeel van Mierlose hotels en campings de kennis van de plaatselijke toeristische hotspots te verbeteren. Zij krijgen onder meer excursies en rondleidingen.