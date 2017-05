Sabine (15) uit Hulst overleden

Later in de week weer kans op nachtvorst

8 mei Dit weekend was het wat betreft temperaturen prima weer. Zaterdag scheen de zon flink en werd het regionaal warm met maxima rond 20 graden. Morgen komen we in koudere lucht, dinsdag kan het zelfs gaan vriezen volgens weerman Wilfred Janssen van Weerplaza. Ook woensdag is er nog vorst aan de grond mogelijk.