'Schattige Suzuki Alto' volledig in puin teruggevonden na diefstal: 'Dit is gewoon zuur'

EINDHOVEN - Haar eerste auto was een Suzuki Alto. Haar trouwauto was een Suzuki Alto. Wiebke uit Eindhoven is helemaal ontdaan als ze er dinsdag achterkomt dat háár lieveling gestolen is. Er is een kenteken terug gevonden en ze doet aangifte bij de politie.

Samen met haar man Roel worden ze in de nacht van dinsdag op woensdag plots wakker gemaakt door de politie. ,,Het is halfvijf, de politie staat voor de deur'', vertelt Wiebke. ,,Ze hebben mijn Alto terug gevonden, midden op straat, met draaiende motor.''

Warm gelopen

Wiebke en Roel kleden zich aan en gaan meteen naar het politiebureau aan de Mathildelaan. Daar zien ze de Suzuki Alto staan. 'Volledig in puin', zo omschrijft Wiebke haar autootje. De hereniging met de Alto was dan ook niet prettig. ,,De auto zat vol deuken, de bumper zat los, De deur waren opengebroken en het motorblok was helemaal warm gelopen''. Het stel kon dan ook niet anders dan de auto wegbrengen naar de sloop. ,,We hebben hem zojuist met een rokende motor en vol rare geluidjes weggebracht.''

Ramkraak

De Alto was voor Wiebke en Roel emotioneel onbetaalbaar. ,,Dit is gewoon zuur. Het was een super bijgehouden, schattige auto. Het was een hobbyauto, we zijn er zelfs in getrouwd. En we gingen er graag als een oud getrouwd stel mee rondtoeren.''

Een week eerder werd de Alto al opengebroken. Achteraf gezien denkt Wiebke dat dieven de auto toen al probeerden te stelen. ,,Onze auto is met gestolen kentekens teruggevonden. We denken dat ze er een ramkraak mee wilden plegen.'' Het blijkt dat de kleine Suzuki Alto populair is voor ramkraken omdat het wagentje tussen de paaltjes kan.

Vorige auto

De liefde tussen Wiebke en de Alto is eventjes over. ,,We hebben geen garage en daarom nemen we even geen auto.'' En dat is voor de Alto-liefhebbers eventjes zuur. ,,We hebben nooit problemen gehad met het automerk, de auto liep altijd goed.'' Alleen liep het met de vorige Alto ook al niet goed af: deze is, terwijl ie geparkeerd stond, total loss gereden.