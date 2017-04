Schietincident Roosendaal: woning doelwit

Meisje (15) bijna ontvoerd in Etten-Leur, politie zoekt getuigen

16 april ETTEN-LEUR - De politie is op zoek naar getuigen van het voorval waarbij een 15-jarig meisje donderdagmiddag rond 15.15 uur ter hoogte van de Lindenbleek in Etten-Leur is lastig gevallen door een man in een groen-blauwkleurige auto reed, mogelijk een Renault Clio.