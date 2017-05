Schilders uit gondel gehaald onder HSL-brug over Hollands Diep

Brabant krijgt 34.000 extra banen

16:36 DEN BOSCH - Dit en volgend jaar komen er in Brabant in totaal 34.000 banen bij. Met name de bouw en de uitzendbranche zorgen voor die stevige Brabantse banengroei. De groei is mede te danken aan de economische groei die in Brabant net een tikkeltje sterker dan gemiddeld is in Nederland.