Schot gelost bij overval op Poolse supermarkt in Helmond

In de Poolse supermarkt waren meerdere mensen aanwezig toen de man toesloeg, niemand raakte gewond. De supermarkt was nog open op het moment van de overval.

Of en wat de overvaller buit heeft gemaakt is nog onduidelijk. Het is ook nog onduidelijk of er mogelijk meer daders bij de overval betrokken waren. De omgeving werd korte tijd afgezet met politielint. Het politieonderzoek is in volle gang.