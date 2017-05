Selfmade multimiljonair Salar Azimi kwam geld brengen bij NAC 'Trouwe achterban krijgt extra bier en champagne'

Maandagochtend 10.30 uur. De dag na het bereiken van de finale van de nacompetitie begint rustig voor NAC. De basisspelers hebben een lichte uitloopsessie, de reserves doen een partijspel. Ondertussen leidt technisch directeur Hans Smulders drie mannen en een vrouw rond op het trainingscomplex in Zundert. Wie het zijn zegt hij niet. ,,Mag niet van Manchester City." Twee van de vier aanwezige fans proberen via hun mobieltje een foto te vinden van een speler die boomlang oogt en Spaans spreekt.

Onze aandacht gaat uit naar multimiljonair Salar Azimi. Zondagavond sijpelt het bericht door dat hij van plan is spelers van NAC een flinke premie in het vooruitzicht te stellen als de club promoveert naar de eredivisie. Hij licht bevriende Belgische media in. Een dag later belt hij met het hoofdkantoor van deze krant. Hoe meer aandacht, hoe beter is zijn motto.

Gouden tinten

Hoewel op het parkeerterrein voldoende plek is, rijdt Azimi maandag tegen het middaguur met ronkende motoren zijn zilver met gouden tinten gedecoreerde Lamborginhi - zijn achternaam is in de stoel gegraveerd - het voorterrein op tussen het spelershome en het trainingsveld van NAC. De voetballers, in voorbereiding op de finale tegen NEC, kijken verrast op. Uit de auto stapt een man in pak met een zwarte zonnebril met groene pootjes. In zijn kielzog de fulltime huisfotograaf. ,,Justin zou zo meteen deze kant opkomen hè'', steekt hij direct van wal als hij uit zijn peperdure bolide stapt.

Justin is Justin Goetzee, algemeen directeur van de eerstedivisionist, die in handen is van 21 aandeelhouders en daarnaast een samenwerkingsverband heeft met Manchester City. Als de om zich heen kijkende Azimi zijn 'heel goede vriend' Goetzee vervolgens de hoek om ziet komen, zegt hij:,,Kijk eens, de directeur generaal. Justin... we moeten deze auto verloten onder de topscorers van dit seizoen. Of niet?" De twee gaan naar binnen, waarna de spelers, overwegend tieners en begin-twintigers, zich vergapen aan de Lamborghini.

Volledig scherm Salar Azimi met zijn Lamborghini bij NAC. FOTO: Stefan Damen © RV

Multimiljonair

Drie dagen voor het eerste finaleduel wordt de spelersgroep van NAC een premie van in totaal 110.000 euro in het vooruitzicht gesteld door Salar Azimi. Een 34-jarige zakenman, multimiljonair, zelfbenoemd weldoener, eigenaar van een all-inclusive hotel, in het bezit van een helikopter, samen met zijn vier jaar jongere broer hoofdrolspeler in een Belgische realitysoap en woonachtig in een kasteel in het Zeeuws-Vlaamse dorp Aardenburg. ,,Wil je het camera-interview voor de Lamborginhi houden'', vraagt Azimi, die voor zijn pronkstuk gaat staan.

Samen met broer Sasan vraagt Salar in 1995 asiel aan in Nederland, nadat ze beiden hun geboorteland Iran zijn ontvlucht. Op jonge leeftijd vergaren ze vervolgens een fortuin door te investeren in een computerwinkel, telecombedrijven en vastgoed.

,,Ik heb in Breda gewoond en aan de hogeschool Avans accountancy gestudeerd, ik heb iets met die prachtige stad. NAC is twee wedstrijden verwijderd van de eredivisie. Om de spelers extra te motiveren wilde ik iets doen. Het eerste idee was de basisspelers 10.000 euro te geven. Daarom heb ik aangeboden om 110.000 euro te schenken als ze promoveren. Dat mogen de spelers met de staf onderling verdelen." En de trouwe achterban dan? ,,Die krijgt extra bier en champagne!" Een ferme handdruk volgt.

De verbouwereerde voetballers, volledig gefocust op de finale, worden na de ochtendtraining op het trainingscomplex in Zundert bijgepraat door Azimi en de Bredase clubleiding.

Interesse om zich in te kopen bij NAC - de aandelen zijn een kleine 11 miljoen euro waard - zegt Azimi niet te hebben. ,,Op dit moment is dat niet aan de orde, maar dit is wel het begin van een nauwere samenwerking. Ik kan nog niet vertellen wat, maar op meerdere vlakken wil ik iets doen met NAC."

Voorbereiding

Azimi denkt niet dat hij de voorbereiding verstoort. ,,Nee, sterker: ik denk dat we de spelers hiermee aanmoedigen. Wij zijn weldoeners. Afgelopen weekend heb ik Louis van Gaal ontmoet en 8.000 weggegeven voor een goed doel." Een hectische middag, dat is het, met Azimi als stralend middelpunt. Die later voor de camera van Omroep Zeeland plots meldt dat hij meedenkt over de oprichting van een Zeeuwse club in de eerste divisie. Wie kan dit nog volgen?

De speler over wie technisch directeur Smulders zweeg, bleek trouwens Pablo Mari, 23 jaar, dit jaar door Manchester City verhuurd aan het Spaanse Girona. Ook hij wordt warm gemaakt voor een overstap naar NAC. De hyperambitieuze voetbalclub waar vlak voor de finale alle aandacht uitgaat naar een selfmade miljonair, die met een zak geld alle deuren opent en zijn eigen feestje regisseert.

Volledig scherm De Zeeuws-Vlaamse ondernemer Salar Azimi, voorzien van een NAC-shirt en een portemonnee vol potentiële promotiepremies. ,,Zal ik voor de Lamborghini poseren?''. © Yadran Blanco