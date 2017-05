Warmste meinacht ooit gaat over in snikhete dag met onweer en code geel

DEN BOSCH - De nacht van zondag op maandag was de warmste meinacht ooit volgens Weeronline. In Maastricht werd het niet kouder dan 18,8 graden en dat is 0,4 graden warmer dan het vorige record uit 1917. Maandag kan het in Brabant en Limburg dan ook nog eens 34 graden worden, wat ook een record zou zijn. Maar de hitte brengt ook zwaar onweer met zich mee. Vanaf 14.00 uur geldt er een code geel voor Brabant.

De meihitte zorgde zaterdag al voor de warmste 27 mei ooit gemeten. Maandag kunnen er ook records worden gebroken. In De Bilt staat de hoogst gemeten temperatuur op 30,0 graden op 29 mei 1944 en over alle stations is het record 32,2 graden gemeten in Maastricht in 1944. In de kustprovincies wordt het 'maar' 24 tot 28 graden.

Code geel

Langs de zuidwestkust komen in de ochtend stevige onweersbuien voor, lokaal met windstoten tot 70 kilometer per uur en kans op hagel en veel neerslag in korte tijd. Vanaf 14.00 uur geldt code geel voor Brabant: dan moet er rekening worden houden met forse onweersbuien met regen, hagel en mogelijk zware windstoten. In de nacht naar dinsdag trekken de zwaarste buien langzaam naar het oosten weg.

Volledig scherm © adr

Lagere temperaturen

Na het onweer is het vanaf dinsdag een stuk koeler. De maxima aan zee liggen dan rond de 18 graden en in het binnenland op 21 tot 24 graden. Dat is dan nog altijd iets boven de normale waarden van 16 tot 20 graden.