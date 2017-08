Spaans busje met gasflessen aangetroffen bij Maassilo Rotterdam

ROTTERDAM - De politie heeft een concert in de Maassilo voor woensdagavond afgelast. De Californische band The Allah-Las zou in de Rotterdamse evenementenhal spelen. Volgens de politie gaat het om een terreurdreiging.

Volgens burgemeester Aboutaleb is er in de buurt van de Maassilo een busje met gasflessen aangetroffen. Hier kan hij verder geen details over geven.

Organisator Rotown meldde dat het optreden op last van de politie niet doorgaat. Nadat het bericht over de dreiging binnenkwam, werd het gebouw ontruimd. Dat was nog ruim voor aanvang van de show. De deuren zouden om 19.30 uur opengaan en het concert zou een uur later beginnen.

De Maassilo is een voormalige graansilo die is omgebouwd tot evenementenlocatie. Het gebouw staat in Rotterdam-Zuid aan de Maashaven.

