Spoorbomen station Deurne blijven open en de treinen rijden gewoon door

DEURNE - Vrijdagavond rond elf uur fietste Anita van den Heuvel-Louwers met haar man en dochter vanuit het centrum van Deurne richting hun huis in de St. Jozef. Net voor ze de spoorwegovergang bij het station over wilden steken, reed er een trein voorbij. Terwijl de slagbomen gewoon open stonden.

,,Bij de spoorweg was alles donker. Geen lampjes, geen rinkeltjes of belletjes, helemaal niks. Dat moet toch niet kunnen. En die trein -de intercity naar Eindhoven- reed gewoon op snelheid. Geen honderd of zo, maar hij was vaart aan het maken.” Verder bij de Lidl toeterde de trein. ,,Die overgang was ook open. En het is niet de eerste keer, mijn dochter heeft het nu al drie keer zelf meegemaakt bij het station. Blijkbaar zijn die slagbomen niet veilig.”

Anita zette meteen een bericht op de Facebookpagina van de NS. Op haar eigen Facebook waarschuwde ze gelijk mensen die daar nietsvermoedend en zonder op te letten oversteken. ,,Denk eens aan al die jonge mensen die daar fietsen met koptelefoons, het is levensgevaarlijk. Kijk dat die slagboom niet dichtgaat, oké, maar dat ook de lampjes en belletjes het niet doen: ik vind het niet kunnen.”

Een woordvoerder van ProRail kan zich heel goed voorstellen dat de familie Van den Heuvel erg geschrokken is. ,,Het is heel erg vervelend, maar het kan helaas voorkomen dat de spoorbomen helemaal niets meer doen. Normaal gesproken schieten spoorbomen in de veilige stand. Dat wil zeggen: ze gaan naar beneden en blijven naar beneden. In een heel enkel geval gebeurt dat niet, zoals in Deurne vrijdagavond. De treinmachinisten worden dan ingeseind en zij gaan vervolgens zo veilig mogelijk 'op zicht' rijden."