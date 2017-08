'Stadsprediker' Arnol Kox voor de rechter wegens reclame maken

Op 11 januari kreeg Kox in de stationstunnel in Eindhoven een bekeuring van 99 euro omdat hij de orde, rust en veiligheid in de nieuwe tunnel had verstoord door het maken van reclame of propaganda. Volgens Kox maakte hij geen reclame: ,,Ik probeer mensen een boodschap mee te geven." Sinds hij niet meer in zijn scootmobiel mag rijden, komt hij met de bus naar het centrum en rijdt hij met zijn rolstoel door de stationstunnel richting Markt. Meestal luidkeels het woord van God verkondigend.