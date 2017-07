Station Eindhoven krijgt nieuwe wissels, aangepaste dienstregeling richting Den Bosch en Tilburg

SM-koppel uit Eindhoven krijgt werkstraf voor bedreigen, slaan en boeien van vrouw

16:40 DEN BOSCH - Het Eindhovense paar dat februari vorig jaar een vrouw tegen haar wil een paar uur in hun huis hield, krijgt 120 uur werkstraf van de rechtbank. De man van het stel vond dat hij in zijn recht stond omdat hij een SM-relatie met het slachtoffer had. Zijn vrouw had haar geslagen.