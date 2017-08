Statushouders in Brabant: 'Ik voel mij gevangen in het Fraterhuis'

REUSEL - Van de oorlog in Syrië naar de Kempen. Al vele maanden wonen 23 vluchtelingen in het Fraterhuis in Reusel in Zuidoost-Brabant. Apathie en ongenoegen regeren daar.

Of hij niet een beetje vrolijker kan kijken, vraagt de fotograaf. "Ik ben niet vrolijk", antwoordt Waddah Al Ali (40) uit Syrië in het Engels. Ook over de foto is hij niet bijster enthousiast. "Ik zie er vet uit."

Depressie

Het zijn de medicijnen die hij slikt tegen zijn depressie die hem zo dik maken, zegt Al Ali. De statushouder - een vluchteling met een verblijfsvergunning - haat het in het Fraterhuis in Reusel, waar hij sinds oktober met 22 andere mannen uit Syrië en Eritrea zit. En wacht. Wacht tot hij door kan stromen naar een andere woning. "Ik voel me gevangen in Reusel."

Apathie en ongenoegen stralen van de Syriër af. Hij heeft de oorlogssituatie in Syrië achter zich gelaten, en kwam uiteindelijk terecht in het grensdorp in de Kempen. Daar kampt hij nu met stress, door het gebrek aan privacy en de rotzooi in het huis. "In deze situatie kan ik geen normale burger zijn."

De gevoelens van uitzichtloosheid leven bij een groot deel van de bewoners van het Fraterhuis, zegt tijdelijk woonbegeleider Kees van Vroonhoven van welzijnsorganisatie Lumens. Lange tijd zat de doorstroming muurvast, er waren geen geschikte huurwoningen in Reusel-De Mierden. Het gemeentebestuur stelde in mei een overbruggingskrediet van maximaal 2.000 euro ter beschikking voor statushouders die het initiatief nemen om te verkassen.

Taalcafé

De laatste maanden komt de doorstroming een beetje op gang. Van de 23 oorspronkelijke bewoners zijn er nu drie vertrokken naar andere gemeenten. Vijf statushouders gaan binnenkort naar een woning in Reusel. Maar de stemming in het Fraterhuis is er niet door verbeterd, constateert Van Vroonhoven. "In plaats van hoop zie ik juist het ongenoegen bij de overblijvers toenemen: 'Het is niet eerlijk. Waarom zij wel en ik niet?'"

Want iedereen wil weg uit het voormalige fraterklooster, dat als 'doorstroomhuis' dienst doet. "Het is een mannenmaatschappij hier", legt Van Vroonhoven uit. "Je moet er steeds achteraan zitten, anders worden de keuken en badkamer vies. Daar wordt over geklaagd, maar niemand doet iets. Sommigen sluiten zich op in hun kamer, anderen gaan in het weekend naar vrienden in den lande om maar weg te zijn."

Doordeweeks staat dagelijks de inburgeringscursus op het programma. Bij het Taalcafé konden de statushouders Nederlandse les volgen, maar dat initiatief is weggezakt in goede bedoelingen en vrijblijvendheid, zegt vrijwilliger Henk Rijkers. "De bewoners worden te veel gepamperd", meent hij. "Het is belangrijk dat de woonbegeleider er druk achter zet en stevig optreedt." Illustratief is het verhaal dat enkele ingewijden vertellen over twee gestolen brandblussers. Dat werd 'opgelost' door twee nieuwe brandblussers aan te schaffen, zonder dat bewoners er op werden aangesproken. Uit de garage waar ingezamelde spullen worden bewaard, verdwenen vaak dingen. Nu zit er een slot op de deur.

Kippenbedrijf

Maar er gebeuren óók mooie dingen, benadrukt Rijkers. Enkele bewoners sporten bij Reuselse verenigingen. En twee van hen hebben een stagewerkplek. Eén van die twee succesverhalen van het Fraterhuis is Fadi Saoud (23), ook uit Syrië. Hij werkt op zijn eigen verzoek al zeven maanden bij een kippenbedrijf en voelt zich thuis in Reusel. In zijn thuisland woonde hij ook in een dorp.

Wonen in het Fraterhuis is 'oké voor een tijdje'. "Ik vind het niet leuk, maar ik probeer positief te blijven." Over enkele weken krijgt Saoud een huis in Reusel en hoopt hij zijn vrouw Nermin over te kunnen laten komen. Hij is mild over de passiviteit van veel van zijn medebewoners. "Iedereen heeft zijn problemen, dat is normaal. Sommigen voelen zich niet prettig of hebben stress. En wie niet in Reusel wil blijven, werkt hier niet." Ook dat de doorstroming zo lang op zich liet wachten, verwijt Saoud niemand. "Als de gemeente het eerder had kunnen regelen, had ze dat wel gedaan."

Maar Al Ali wil vooral weg. Weg uit het Fraterhuis én Reusel. Naar Eindhoven, waar een moskee is en een goede school. Maar een woning buiten Reusel moet hij zelf regelen en dat is volgens Al Ali financieel onhaalbaar. Dat hij zijn ex-vrouw en zoon niet over kan laten komen, omdat hij gescheiden is, maakt het nog erger. "Geef me mijn rechten, dan doe ik mijn plicht. Ik wil best werken, maar dan wil ik rust in mijn huis. Die krijg ik hier niet." Al Ali, die in Damascus leraar op een basisschool was, voelt zich hier behandeld als een kind. "Ik moet willen wat 'zij' willen." Hij bedoelt de instanties, die hem in Reusel plaatsten. Hoe hij uit deze impasse denkt te komen? De schouders zakken. "Gewoon wachten is de oplossing."