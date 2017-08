Steeds meer goedkope camperplaatsen: goede ontwikkeling of valse concurrentie?

Hoe een lastig kampje een schoolvoorbeeld werd

21 augustus WAALRE - Het kampje aan de Broekweg in Waalre was een broedplaats van ondermijnende criminaliteit. De burgemeester wilde dat gaan aanpakken. En toen kwam de aanslag, in 2012. Al is een verband nooit bewezen, alle vingers wezen naar de Broekweg. Hoe is het nu, vijf jaar later?